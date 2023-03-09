ABD'de tren kazası: 30 vagon raydan çıktı ABD’nin Alabama eyaletinde Norfolk Southern'ne ait yük treninin yaklaşık 30 vagonu raydan çıktı.

ABD’de Norfolk Southern’ne ait bir tren daha raydan çıktı.

ABD’nin Alabama eyaletinde yer alan Calhoun ilçesinde Norfolk Southern’ne ait yük treninin yaklaşık 30 vagonu yerel saatle 06.45'te raydan çıktı.

Geçen aydan bu yana üçüncü kez tren raydan çıktı

Yetkililer, trenin Georgia eyaletinden Mississippi eyaletine gittiğini belirtti.

Kazada halk sağlığını tehdit eden herhangi bir durumunun olmadığını ifade eden yetkililer, ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Trenin raydan neden çıktığı henüz bilinmezken, Norfolk Southern’ne ait trenler, geçtiğimiz aydan bu yana 3’üncü kez raydan çıktı.

Son raydan çıkma olayı Norfolk Southern CEO’su Alan Shaw’ın Ohio eyaletinde yer alan East Palestine kasabası yakınlarında tehlikeli kimyasal madde taşıyan şirkete ait bir trenin 3 Şubat'ta raydan çıkması ve çevre felaketine neden olmasıyla ilgili Senato’da ifade vermeden saatler önce meydana geldi.