ABD'de Trump ile stajyerlerin fotoğrafı tartışma yarattı

ABD’de ırkçılık karşıtı protestolar devam ederken, Donald Trump’un başkanlık dönemindeki ‘Beyaz’ Saray Stajyer Programı’nın fotoğrafları sosyal medyada tekrar gündeme geldi.

ABD'de Beyaz Saray’ın mevcut stajyer programı tanıtım sayfasında yer alan güncel fotoğrafta, stajyerler arasında çok az sayıda siyahi vatandaşın olması iki yıl önce yapılan kıyaslamayı tekrar gündeme taşıdı.

‘BEYAZ’ SARAY GÜNCEL STAJYER TANITIM FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

Eski başkan Barrack Obama döneminde Beyaz Saray’ın stajyer programına katılan stajyerlerin ırk, din ve renk çeşitliliği gözle görülür bir şekilde yer alırken, Başkan Trump zamanında yüzü aşkın stajyer arasında çok az sayıda siyahi stajyerin bulunması ABD basınında yoğun bir şekilde eleştirildi.

Irkçılık karşıtı protestolar devam ederken bu kıyaslama tekrar gündeme geldi ve güncel stajyer fotoğrafı sosyal medyada sıklıkla paylaşılmaya başlandı.