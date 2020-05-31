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- ABD'de Trump yanlısı adam göstericilere ok atmaya çalıştı
ABD'de Trump yanlısı adam göstericilere ok atmaya çalıştı
- Haber Merkezi
- 31.05.2020 - 05:24
ABD'de 46 yaşındaki George Floyd, salı günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.
Floyd'un hayatını kaybetmesi ve akabinde başlayan protestolar neredeyse bütün ülkeye yayıldı.
ABD'de Trump yanlısı adam göstericilere ok atmaya çalıştı VİDEO
OK FIRLATMAYA ÇALIŞTI
Göstericilerin Beyaz Saray'a kadar gelmesinin yanında, cumhuriyetçilerin de Başkan Donald Trump'u desteklemek amacıyla karşı gösteri için sokağa çıkması beklenirken bir ABD'li, aracından inerek göstericilere ok doğrulttu.
KALABALIK GRUBUN ARASINDA KALDI
Aracıyla göstericilerin arasında kalan adam, yayı ve okun alarak aracından inip protestocu gençlere doğrultunca tepkiyle karşılandı.
Kalabalık göstericilerin bir anda etrafını sarmasıyla arbede yaşandı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.