ABD'de, siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından yaşanan olaylarda, göstericilere ok atmaya çalışan bir adamın görüntüleri kameralara yansıdı.

ABD'de 46 yaşındaki George Floyd, salı günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un hayatını kaybetmesi ve akabinde başlayan protestolar neredeyse bütün ülkeye yayıldı.

ABD'de Trump yanlısı adam göstericilere ok atmaya çalıştı VİDEO



OK FIRLATMAYA ÇALIŞTI

Göstericilerin Beyaz Saray'a kadar gelmesinin yanında, cumhuriyetçilerin de Başkan Donald Trump'u desteklemek amacıyla karşı gösteri için sokağa çıkması beklenirken bir ABD'li, aracından inerek göstericilere ok doğrulttu.

KALABALIK GRUBUN ARASINDA KALDI

Aracıyla göstericilerin arasında kalan adam, yayı ve okun alarak aracından inip protestocu gençlere doğrultunca tepkiyle karşılandı.

Kalabalık göstericilerin bir anda etrafını sarmasıyla arbede yaşandı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.