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ABD'de tüm ada tek bir fareyi arıyor: Acil durum ilan edildi

ABD'de tüm ada tek bir fareyi arıyor: Acil durum ilan edildi Alaska eyaletinde bulunan St Paul Adası'nda fare paniği yaşanıyor. Ada halkı farenin yakalanması için seferber olurken adada acil durum ilan edildi. Ada yetkilileri, farenin bölgedeki kuşlara büyük zarar verdiğini belirterek fareyi yakalamak için adanın her yerine kapan kurdu.