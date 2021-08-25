ABD'de tüm ordu için koronavirüs aşı zorunluluğu getirildi

ABD'de tüm ordu için koronavirüs aşı zorunluluğu getirildi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, kuvvet komutanlıklarına gönderdiği genelgede, tüm askerler için koronavirüs (Kovid-19) aşısının zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

ABD'de salgının yeni bir dalgası yaşanırken, ülkede yoğun bakım ünitelerindeki yoğunluk ve can kaybı arttı.

Konuyla ilgil ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'den bir açıklama geldi. Austin, kuvvet komutanlıklarına bir genelge gönderdi.

ORDUYA AŞI ZORUNLULUĞU

Austin, genelgede, "Sağlık uzmanlarıyla ve askeri yetkililerle yaptığım istişare ve Başkan’ın da desteği ile Kovid-19'a karşı zorunlu aşının Amerikan halkını savunmak ve orduyu korumak için gerekli olduğuna karar verdim." ifadesine yer verdi.

AŞI OLMAYANLARA AŞI TALİMATI

ABD’li Bakan, tüm Kuvvet Komutanlarına ve Genel Sekreterlerine silahlı kuvvetler içinde aşı olmayanların derhal aşı yaptırılması konusunda talimat verdiğini aktararak, zorunlu aşıların sadece ABD Gıda ve İlaç İdaresinin tam onay verdiği aşılardan oluşacağı bilgisini paylaştı.

BİONTECH AŞISI OLACAKLAR

Pentagon Sözcüsü John Kirby, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu anda zorunlu aşının sadece Pfizer-Biontech aşısı olacağını dile getirdi.

Kirby, ordunun şu ana kadar yüzde 68'inin aşı yaptırdığını kaydetti.