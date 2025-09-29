ABD'de Türk simidine ilgi artıyor: İnternette satılmaya başlandı

ABD'de Türk simidi rüzgarı...

Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu haftasında Times Meydanı’nda ve Türkevi önünde Amerikalılarla buluşturulan simit ve çay, büyük ilgi gördü; Anadolu’nun paylaşma kültürü ve sıcaklığı binlerce kişiye aktarıldı.

RAFLARDA YERİNİ ALMAYA BAŞLADI

O gün New York sokaklarında başlayan tanıtım, bugün 50 eyalete yayılan 608 şubeli dev bir zincirin reyonlarına taşındı.

Türk yemek kültürünün en ünlü yiyecekleri arasında yer alan simit, zincir marketin şubelerinde, aynı isimle, donmuş gıda reyonundaki ürünler arasında yer aldı.

"TÜRKİYE LEZZETLERİNİ TATMAK İÇİN"

Türk simidi için marketin hazırladığı tanıtımda, "Türkiye lezzetlerini evinizde tatmak için, sizi Türk Susamlı Ekmeği Simit ile tanıştıralım." ifadesine yer verildi.

Ürünün nasıl pişirileceği ve tüketileceğine dair detaylara da yer verilen tanıtımda, "Simitlerimiz Ankara usulü, daha küçük boy, kullanışlı boyutta ve çıtır çıtır bir dokuya sahip olarak üretildi." diye tarif edildi.

TÜRK GASTRONOMİ DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Simidin Türk ürünü olarak Amerikan pazarına güçlü bir gıda zinciri üzerinden girmesi, Türk gastronomi dünyası için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Simit daha önce, ABD’de Türk girişimciler tarafından küçük ölçekte, ülkenin gıda pazarına sokulan simidin, bu gelişmeyle, ülke geneline yayılması ve bilinirliğinin daha da artması bekleniyor.

TIMES MEYDANI'NDA SİMİT İKRAMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Kalkınma Ajansları eliyle hayata geçirilen, ‘Anadoludakiler’ projesinin tanıtımı kapsamında geçen hafta New York'un ünlü Times Meydanı'nda, Türk kültürünün vazgeçilmez ikililerinden simit ve çay ikram edildi.

BM 80’inci Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında gerçekleşen etkinlikte, meydanda bulunan Amerikalılar, simit ve çay dağıtımını ilgiyle karşılarken, Türk lezzetlerinin yanı sıra Anadolu'nun paylaşma kültürünü ve samimiyetini de deneyimleme fırsatı buldu.

AMERİKALILAR ÇOK BEĞENDİ

Times Meydanı'ndaki etkinlik yankı bulurken, simidi ilk kez tadan Amerikalılar bu tadı ‘çok beğendiklerini’ söyledi.

Emine Erdoğan ayrıca Türkevi'nin yakınında kurulan simit standını ziyaret etti, simidin ABD'de yaygın olarak tüketilen ‘bagel’e rakip olduğunu dile getirdi.