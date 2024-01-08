ABD'de uçağın gövdesinden kopan parça bulundu Uçaktan kopan parça, kalkıştan 35 dakika sonra zorunlu inişi beraberinde getirdi. Parça, evin arka bahçesinde bulundu.

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AA

ABD, Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağının karıştığı korku dolu anları konuşuyor.

Uçağın gövdesindeki parça, kalkıştan bir süre sonra koptu. Yolcular büyük panik yaşarken, uçak acil iniş yaptı.

Uçaktan kopan parça, Portland kentindeki evin arka bahçesinde bulundu.

Evin arka bahçesinde bulundu

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu Başkanı Jennifer Homendy, söz konusu parçanın Portland kentindeki evin arka bahçesinden çıktığını duyurdu.

Ev sahibinin öğretmen olduğunu belirten Homendy, "Bob" isimli kişinin parçayı bulur bulmaz kendileriyle irtibata geçtiğini anlattı.

Federal yetkililer, cuma günü yaşanan olaydan bu yana uçağın gövdesinden kopan parçayı arıyordu.

Acil iniş yaptı

ABD'de Alaska Hava Yolları'na ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden kopan parça nedeniyle acil iniş yapmıştı.

Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak, kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken gövdesindeki parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti.

Kullanım dışı bırakıldı

Alaska Hava Yolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiği duyurulmuştu.

Açıklamada, "737 MAX 9" tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirilmişti.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, olayla ilgili araştırma başlatmıştı.

Olayın ardından ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), bazı "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların uçuşlarının geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)