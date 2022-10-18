Ohio'da küçük uçağın araç galerisinin otoparkına düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Uçağın düşüş nedeni henüz belli değil.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ohio eyaletindeki Columbus kentinden Batı Virginia eyaletinde yer alan Parkersburg kentine gitmek üzere havalanan 1974 Beechcraft King Air E90 tipi küçük uçak, Ohio eyaletindeki Marietta şehrinde düştü.

Yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybederken, araç galerisinin otoparkına düşen uçak nedeniyle çıkan yangında 8 araç alev aldı.

Uçağın 10 yolcu taşıma kapasitesi olduğu ifade edilerek kaza anında uçakta, sadece pilot ve 1 yolcunun bulunduğu aktarıldı.

Uçağın düşüş nedeni henüz belli değil

Yetkililer, uçağın kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra yerel saatle 07.15'te düştüğünü belirterek, uçağın neden düştüğünün ise henüz bilinmediğini aktardı.

İHA'nın haberine göre; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD’de uçak, araç galerisine düştü VİDEO