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ABD'de uçak kaçıran şüpheli alışveriş merkezine çarpma tehdidinde bulundu

ABD'de uçak kaçıran şüpheli alışveriş merkezine çarpma tehdidinde bulundu

ABD'de bir şüpheli kaçırdığı uçakla ile birlikte bir alışveriş merkezine çarpma tehdidinde bulundu. Şüpheli tarlaya indikten sonra gözaltına alındı.