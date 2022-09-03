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    ABD'de uçak kaçıran şüpheli alışveriş merkezine çarpma tehdidinde bulundu

    ABD'de bir şüpheli kaçırdığı uçakla ile birlikte bir alışveriş merkezine çarpma tehdidinde bulundu. Şüpheli tarlaya indikten sonra gözaltına alındı.
    • 03.09.2022 - 22:20
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 22:38
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    ABD'de uçak kaçıran şüpheli alışveriş merkezine çarpma tehdidinde bulundu

    ABD'de peş peşe yaşanan okul saldırılarının ardından bu sefer uçak kaçırma olayı gerçekleşti.

    Tupelo Polis Şefi John Quaka basın açıklamasında, Cory Wayne Patterson adlı şüphelinin bölgedeki havaalanından çift motorlu Beechcraft King Air 90 tipi uçağı kaçırdığını belirtti.

    Alışveriş merkezine çarpma tehdidi

    Patterson'ın yakın bölgede bulunan Walmart mağazasına çarpacağını söyleyerek sivillere korku dolu anlar yaşattığı belirtildi.

    ABD'de uçak kaçıran şüpheli alışveriş merkezine çarpma tehdidinde bulundu VİDEO

    ABD de uçak kaçıran şüpheli alışveriş merkezine çarpma tehdidinde bulundu #1

    Uçakla birlikte tarlaya indi, gözaltına alındı

    AA'nın haberine göre Quaka, Patterson'la 911 hattı üzerinden irtibat kurulduğunu ve uzun bir ikna süreci sonunda pilotun, uçağı bir tarlaya indirdikten sonra gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

    Polis Şefi, her ihtimale karşı alışveriş merkezini tamamen boşalttıklarını ve bölge halkını uyardıklarını bildirdi.

    Mississippi Valisi Tate Reeves, durumun herhangi bir can kaybı olmadan çözülmesinden memnuniyetini dile getirerek, “durumu aşırı profesyonellikle yöneten" kolluk kuvvetlerine teşekkürlerini iletti.

    ABD de uçak kaçıran şüpheli alışveriş merkezine çarpma tehdidinde bulundu #2

    Uçağı kaçıran şahıs havaalanında çalışıyor

    Polis, Patterson'ın havaalanında çalışan bir görevli olduğu, sabah mesai saatinden önce gelerek uçağı kaçırdığı bilgisini paylaştı.

    Büyük hırsızlık ve terör tehdidinde bulunmakla suçlanan pilotun federal suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

    ABD de uçak kaçıran şüpheli alışveriş merkezine çarpma tehdidinde bulundu #3


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