- Haberler
- Dünya Haberleri
- ABD'de uçak kaçıran şüpheli alışveriş merkezine çarpma tehdidinde bulundu
ABD'de uçak kaçıran şüpheli alışveriş merkezine çarpma tehdidinde bulundu
- 03.09.2022 - 22:20
- Güncelleme : 03.09.2022 - 22:38
ABD'de peş peşe yaşanan okul saldırılarının ardından bu sefer uçak kaçırma olayı gerçekleşti.
Tupelo Polis Şefi John Quaka basın açıklamasında, Cory Wayne Patterson adlı şüphelinin bölgedeki havaalanından çift motorlu Beechcraft King Air 90 tipi uçağı kaçırdığını belirtti.
Alışveriş merkezine çarpma tehdidi
Patterson'ın yakın bölgede bulunan Walmart mağazasına çarpacağını söyleyerek sivillere korku dolu anlar yaşattığı belirtildi.
ABD'de uçak kaçıran şüpheli alışveriş merkezine çarpma tehdidinde bulundu VİDEO
Uçakla birlikte tarlaya indi, gözaltına alındı
AA'nın haberine göre Quaka, Patterson'la 911 hattı üzerinden irtibat kurulduğunu ve uzun bir ikna süreci sonunda pilotun, uçağı bir tarlaya indirdikten sonra gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.
Polis Şefi, her ihtimale karşı alışveriş merkezini tamamen boşalttıklarını ve bölge halkını uyardıklarını bildirdi.
Mississippi Valisi Tate Reeves, durumun herhangi bir can kaybı olmadan çözülmesinden memnuniyetini dile getirerek, “durumu aşırı profesyonellikle yöneten" kolluk kuvvetlerine teşekkürlerini iletti.
Uçağı kaçıran şahıs havaalanında çalışıyor
Polis, Patterson'ın havaalanında çalışan bir görevli olduğu, sabah mesai saatinden önce gelerek uçağı kaçırdığı bilgisini paylaştı.
Büyük hırsızlık ve terör tehdidinde bulunmakla suçlanan pilotun federal suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.