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    ABD'de uçak türbülansa girdi, 36 yolcu yaralandı

    Hawaiian Air uçağı, inişe 30 dakika kala türbülansa girince korku dolu anlar yaşandı. 36 kişinin yaralandığı olay, kameraya da yansıdı.
    • 19.12.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 11:46
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    ABD'de uçak türbülansa girdi, 36 yolcu yaralandı

    ABD’nin Arizona eyaletinden havalanan Hawaiian Air uçağında, Hawaii’nin başkenti Honolulu’ya giderken inişe 30 dakika kala korku dolu anlar yaşandı.

    10 mürettebat ve 278 yolcunun bulunduğu uçak, türbülansa girdi.

    Airbus A330 tipi yolcu uçağında yaşanan korku dolu anlar, kameraya da yansıdı.

    11 kişi ağır yaralı

    AA’nın haberine göre; 11’i ağır olmak üzere 36 kişi yaralandı. Hawaiian Air Twitter paylaşımında yaşanan olayı doğrularken, yaralı sayısı hakkında rakam belirtmedi.

    AA’nın haberine göre; hava yolu firması, yaralılara havalimanında ilk müdahalenin yapıldığını ve bazılarının daha fazla bakım için hızla yerel hastanelere nakledildiğini kaydetti.

    ABD'de uçak türbülansa girdi, 36 yolcu yaralandı ViDEO

    Yaralılar arasında bebek de var

    Honolulu'daki yerel hastanedeki sağlık görevlileri, aralarında 14 aylık bir bebeğin de olduğu 36 yaralıdan bazıları için başından ciddi darbe alma, kesikler, morluklar, mide bulantısı ve bilinç kaybı gibi teşhislerde bulundu.

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