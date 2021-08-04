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ABD’de uçakta hostesleri taciz eden yolcu, koltuğa bantlandı

ABD’de uçakta hostesleri taciz eden yolcu, koltuğa bantlandı

ABD’de yolcu uçağında sefer sırasında hostesleri taciz eden ve diğer yolcuları rahatsız eden şahıs, kabin görevlileri tarafından koltuğa bantlanarak etkisiz hale getirildi.