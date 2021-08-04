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    ABD’de uçakta hostesleri taciz eden yolcu, koltuğa bantlandı

    ABD’de yolcu uçağında sefer sırasında hostesleri taciz eden ve diğer yolcuları rahatsız eden şahıs, kabin görevlileri tarafından koltuğa bantlanarak etkisiz hale getirildi.
    • İHA
    • 04.08.2021 - 17:34
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 17:41
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    ABD’de uçakta hostesleri taciz eden yolcu, koltuğa bantlandı

    ABD’nin Philadelphia kentinden Miami’ye sefer yapan Frontier Airlines Hava Yolu şirketine ait yolcu uçağında 22 yaşındaki Maxwell Berry isimli bir yolcu, olay çıkarttı.

    HOSTESLERİ TACİZ ETTİ, YOLCULARI DA RAHATSIZ ETTİ

    Alkol etkisi altında olan Berry, tuvalete gittikten sonra tişörtünü çıkarıp koltuğuna döndü. Kabin görevlileri, yolcuya giyinmesi gerektiğini söyleyerek çantasından bir tişört çıkarmasına yardım etti. Berry, hostesleri taciz etmesinin yanı sıra yolcuları da rahatsız etti.

    KOLTUĞA BANTLANDI

    Mürettebat, Berry’i sakinleştirmek amacıyla yolcu koltuğa bantlamak zorunda kaldı.

    Olayın ardından Miami Polis Departmanı, Berry’e karşı suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

    ABD'de hosteslere yumruk atan yolcu uçağın koltuğuna bantlandı VİDEO

    ABD’de uçakta hostesleri taciz eden yolcu, koltuğa bantlandı #1

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