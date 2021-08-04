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- ABD’de uçakta hostesleri taciz eden yolcu, koltuğa bantlandı
ABD’de uçakta hostesleri taciz eden yolcu, koltuğa bantlandı
ABD’de yolcu uçağında sefer sırasında hostesleri taciz eden ve diğer yolcuları rahatsız eden şahıs, kabin görevlileri tarafından koltuğa bantlanarak etkisiz hale getirildi.
- İHA
- 04.08.2021 - 17:34
- Güncelleme : 04.08.2021 - 17:41
ABD’nin Philadelphia kentinden Miami’ye sefer yapan Frontier Airlines Hava Yolu şirketine ait yolcu uçağında 22 yaşındaki Maxwell Berry isimli bir yolcu, olay çıkarttı.
HOSTESLERİ TACİZ ETTİ, YOLCULARI DA RAHATSIZ ETTİ
Alkol etkisi altında olan Berry, tuvalete gittikten sonra tişörtünü çıkarıp koltuğuna döndü. Kabin görevlileri, yolcuya giyinmesi gerektiğini söyleyerek çantasından bir tişört çıkarmasına yardım etti. Berry, hostesleri taciz etmesinin yanı sıra yolcuları da rahatsız etti.
KOLTUĞA BANTLANDI
Mürettebat, Berry’i sakinleştirmek amacıyla yolcu koltuğa bantlamak zorunda kaldı.
Olayın ardından Miami Polis Departmanı, Berry’e karşı suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
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