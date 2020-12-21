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    ABD'de uçakta, koronadan ölen yolcunun görüntüleri

    United Havayolları'na ait bir uçakta, koronavirüs hastası olduğunu gizleyerek öldüğü iddia edilen şahsın, hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı.
    • DHA
    • 21.12.2020 - 15:22
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    ABD'de uçakta, koronadan ölen yolcunun görüntüleri

    ABD'deki United Havayolları’na ait Orlando’dan Los Angeles’a giden uçaktaki bir yolcu fenalaşarak bayıldı.

    Koronavirüslü olduğu belirtilen yolcunun titrediği ve uçak kalkmadan önce nefes almakta zorlandığı belirtildi.

    Kalp masajı yapılan yolcu için uçak acil iniş emri verdi. Bir saatin üzerinde kalp masajı yapılan yolcu tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O anlar yolcu kamerasına ansıdı.

    UÇUŞTAN ÖNCE BELGE İMZALADI

    Havayolu sözcüsü, yolcunun uçuştan önce kendisine koronavirüs teşhisi konulmadığını ve semptom görmediğini belirten bir belgeyi imzaladığını söyledi.

    ABD de uçakta, koronadan ölen yolcunun görüntüleri #1

    ABD de uçakta, koronadan ölen yolcunun görüntüleri #2

    ABD de uçakta, koronadan ölen yolcunun görüntüleri #3

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