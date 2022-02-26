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    ABD'de Ukrayna anketi: Trump başkan olsa Putin saldıramazdı

    ABD'de yapılan bir ankette, seçmenlerin yüzde 62'si, Donald Trump'ın hala başkan olması durumunda, Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldıramayacağı yönünde görüş bildirdi.
    • AA
    • 26.02.2022 - 21:06
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    ABD'de Ukrayna anketi: Trump başkan olsa Putin saldıramazdı

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı devam ediyor.

    Üçüncü gününe giren askeri harekatın ilk gününden itibaren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'ın bu girişimine ABD Başkanı Joe Biden ve diğer yöneticilerin tutumları ve pasif tavırları neden olduğu yorumları yapıdı.

    Harvard Amerikan Siyaset Çalışmaları ve Harris araştırma merkezi ise bu değerlendirmeleri yaptığı anket ile ABD'lilere sordu.

    TRUMP OLSA PUTİN SALDIRAMAZDI: YÜZDE 62

    Ankete katılanların yüzde 62'sinin görüşü, eski başkan Donal Trump'ın hala başkan olması durumunda Putin'in Ukrayna'ya saldıramayacağı yönünde oldu.

    Bu yönde görüş bildirenlerin yüzde 85'nin Cumhuriyetçi, yüzde 38'inin ise Demokrat olduğu kaydedildi.

    Ayrıca ankete katılanların yüzde 59'u Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının nedenini Biden'ın zayıflığı olarak görürken, yüzde 41'i Putin'in kararında Biden'ın bir etken olmadığı görüşünü aktardı.

    ABD de Ukrayna anketi: Trump başkan olsa Putin saldıramazdı #1


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