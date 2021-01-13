ABD'de Kongre baskını nedeniyle Washington'a gönderilen ABD Ulusal Muhafızları'nın, Kongre binasında yerde yattığı görüldü.

ABD'de başkent Washington'da bulunan Kongre binasının basılmasıyla başlayan olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda insan yaralanmıştı.

Kongre baskını sonrası Washington'a Ulusal Muhafızlar gönderilmiş, devir teslim töreninde herhangi bir sorun yaşanmaması için özel önlemler alınmaya başlanmıştı.

GÖZLER 20 OCAK'TAKİ BAŞKANLIK DEVİR TESLİM TÖRENİNDE

6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınının yankıları sürerken, gözler şimdi de 20 Ocak'ta yapılacak olan başkanlık devir teslim törenine çevrildi.

ABD basınından da başkanlık devir teslim töreni öncesi, Kongre binasının içinde olup bitenlere dair görüntüler gelmeye başladı.

ULUSAL MUHAFIZLAR, KONGRE BİNASINDA YATIYOR

Paylaşılan fotoğraf karelerinde; kongre binasını korumak için görevlendirilen Ulusal Muhafızlar'ın toplu bir şekilde yerde yattıkları görüldü.

Ayrıca Ulusal Muhafızlar'ın yaşanabilecek yeni bir baskın tehdidine karşı, binada konuşlanmaya devam edecekleri öğrenildi.

Öte yandan, ABD'de 20 Ocak'a kadar 10 binden fazla askerin başkente gelmesi bekleniyor.

ABD'de Ulusal Muhafızlar, Kongre binasında yatıyor VİDEO