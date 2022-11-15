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ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 3 ölü
Virginia Üniversitesi'nin ana kampüsünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
- 15.11.2022 - 00:02
ABD’nin Virginia eyaletinde bulunan Virginia Üniversitesi’nin Charlottesville’de bulunan ana kampüsüne silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Saldırgan okulun öğrencisi çıktı
İHA'nın haberine göre; saldırganın kaçtığı olayda, saldırının baş şüphelisinin okulun öğrencisi Christopher Darnell Jones olduğu ifade edildi.
Polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.
Saldırganın silahlı ve tehlikeli olduğu bildirilirken, üniversitede bugün eğitime ara verildi.