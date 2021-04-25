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    ABD'de vinç, yüksek gerilim hattını yıktı

    Elektrik tellerine takılan vinç, korku dolu anlara sebep olurken yoldaki başka bir araç ise yüksek gerilim hattının üzerine düşmesinden saniyeler içinde kurtuldu.
    • DHA
    • 25.04.2021 - 10:08
    • Güncelleme : 25.04.2021 - 11:09
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    ABD'de vinç, yüksek gerilim hattını yıktı

    ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Brunswick şehrinde seyir halinde olan bir vinç, yol kenarında sarkan elektrik tellerine takıldı.

    Bunun üzerine yıkılmaya başlayan yüksek gerilim hattı, trafikteki başka bir aracın arkasına düştü.

    O ANLAR KAMERADA

    Sürücünün ölümden kıl payı kurtulduğu o anlar ise  ise kameraya an be an yansıdı.

    ABD'de vinç, yüksek gerilim hattını yıktı ViDEO

    ABD de vinç, yüksek gerilim hattını yıktı #1

    ABD de vinç, yüksek gerilim hattını yıktı #2

    ABD de vinç, yüksek gerilim hattını yıktı #3

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