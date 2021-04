Elektrik tellerine takılan vinç, korku dolu anlara sebep olurken yoldaki başka bir araç ise yüksek gerilim hattının üzerine düşmesinden saniyeler içinde kurtuldu.

ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Brunswick şehrinde seyir halinde olan bir vinç, yol kenarında sarkan elektrik tellerine takıldı.

Bunun üzerine yıkılmaya başlayan yüksek gerilim hattı, trafikteki başka bir aracın arkasına düştü.

O ANLAR KAMERADA

Sürücünün ölümden kıl payı kurtulduğu o anlar ise ise kameraya an be an yansıdı.

ABD'de vinç, yüksek gerilim hattını yıktı ViDEO