ABD'de yağmacılar, girdikleri dükkanı birbirine kattı

Baskın yaptıkları dükkanı savaş alanına çeviren grup, aldıkları ürünlerle oradan uzaklaştı. Yaşananlar, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir dükkan, yağmacıların akınına uğradı.

Kalabalık grup, Los Angeles şehrinde gözlerine kestirdikleri işletmeye girdi.

Dükkan savaş alanına döndü

Güvenlik kameralarına yansıyan yağma anlarında, raflardaki ürünler boşaltılırken, ortalık adeta savaş alanına döndü.

Onlarca insanın çoğunun yüzünü saklamadığı da görüldü. Polise göre, saldırıya uğrayan mağazadan atıştırmalıklar, içecekler, tütün ürünleri, piyango biletleri ve diğer ürünlerin birçoğu alındı.

Yağmacılar her yerde aranıyor

New York Post'un aktardığına göre, yağmacıların ayrıca, mağaza çalışanlarına ürün fırlattığı iddia edildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için halktan yardım istedi.

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