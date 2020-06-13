- En Son Haber
- Dünya Haberleri
- ABD'de yağmacılar, marketten 100 bin dolarlık mal çaldı
ABD'de yağmacılar, marketten 100 bin dolarlık mal çaldı
- Haber Merkezi
- 13.06.2020 - 09:03
ABD, yağma olayları yaşanmaya devam ediyor. Görüntüler, Florida eyaletinde kayda geçti.
Minneapolis'te polis şiddeti sonucu öldürülen siyahi George Floyd'a tepkiler, adeta soyguna dönüştü.
Eyalete bağlı Tampa şehrinde kalabalık grup, Floyd protestoları nedeniyle kapalı olan bir markete baskın yaptı.
200 KİŞİLİK GRUP, MARKETİ BASTI
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaklaşık 200 kişilik yağmacı, marketin kapısını kırarak içeri girdi.
Florida'da yağmacılar süpermarketi talan etti VİDEO
100 BİN DOLARLIK YAĞMA
Bazıları yüzlerini kapatırken, çalınan mallardan çoğunu büyük ekranlı televizyonlar gibi elektronik ürünler oluşturdu. Marketi birbirine katanlar, yağmaladıkları yaklaşık 100 bin dolar değerindeki malları alıp kaçtı.
Halktan söz konusu kişilerin belirlenmesi için yardım isteyen polis, yağmacıların yakalanması için çalışma başlattı.