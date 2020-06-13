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    ABD'de yağmacılar, marketten 100 bin dolarlık mal çaldı

    ABD'de yağmacılar, marketten 100 bin dolarlık mal çaldı

    Florida'da yaşanan olayda 200 kişilik grup, bir marketi bastı.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2020 - 09:03
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    ABD'de yağmacılar, marketten 100 bin dolarlık mal çaldı

    ABD, yağma olayları yaşanmaya devam ediyor. Görüntüler, Florida eyaletinde kayda geçti.

    Minneapolis'te polis şiddeti sonucu öldürülen siyahi George Floyd'a tepkiler, adeta soyguna dönüştü.

    Eyalete bağlı Tampa şehrinde kalabalık grup, Floyd protestoları nedeniyle kapalı olan bir markete baskın yaptı.

    200 KİŞİLİK GRUP, MARKETİ BASTI

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaklaşık 200 kişilik yağmacı, marketin kapısını kırarak içeri girdi.

    Florida'da yağmacılar süpermarketi talan etti VİDEO

    100 BİN DOLARLIK YAĞMA

    Bazıları yüzlerini kapatırken, çalınan mallardan çoğunu büyük ekranlı televizyonlar gibi elektronik ürünler oluşturdu. Marketi birbirine katanlar, yağmaladıkları yaklaşık 100 bin dolar değerindeki malları alıp kaçtı.

    Halktan söz konusu kişilerin belirlenmesi için yardım isteyen polis, yağmacıların yakalanması için çalışma başlattı.

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