ABD’de yakaladığı topla dünya rekoru kırdı

Amerikan futbolu yıldız oyuncusu Rob Gronkowsk, 200 metre yükseklikteki helikopterden aşağı atılan topu yakalamayı başararak, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

ABD'nin Florida eyaletindeki Amerikan futbol takımı Tampa Bay Buccaneers oyuncularından Rob Gronkowsk, adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırdı.

200 metre yükseklikteki helikopterden aşağı atılan topu rahatlıkla karşılayan Gronkowsk, 'Dünyanın en yüksekten atılan topu yakalayan kişisi' olarak rekor kırdı.

Rekor denemesi takımın antrenman sahasında gerçekleştirildi.

O ANLAR KAMERADA

Birçok kişi tarafından merakla izlenen denemesi için helikopterde bulunan 3 kişi metrelerce yükseklikten Gronkowsk'nun bulunduğu yere Amerikan futbol topunu attı.

O anlarda kamera kayıttaydı.

İlk ve ikinci denemesinde başarısız olan Gronkowsk, üçüncüsünde topu yakalamayı başardı.

Takım arkadaşları rekor kıran Gronkowsk'u rekoruna ona koşup, sarılarak eşlik etti.

Amerikan futbolu oyuncusundan 200 metrelik dünya rekoru VİDEO

BİR ÖNCEKİ REKORU 29 METRE İLE GEÇTİ

Öte yandan, daha önceki rekorun 2017 yılında Teksaslı aktör Tyler Toney tarafından kırıldığı belirtildi.

Toney'in 171 metreden atılan topu yakalamayı başardığı öğrenildi.