ABD'de yangın alarmı: Yüzlerce ev boşaltıldı

Birçok yapının kullanılamaz hale geldiği yangını söndürmek için harekete geçildi. Kuvvetli rüzgar çalışmaları zorlaştırırken, 400'den fazla ev boşaltıldı.

ABD'nin Güney Dakota eyaletinde 3 noktada yangın çıktı.

Pennington ilçesi Şerif Ofisi yetkilileri, eyaletteki Rapid kentinin kuzeybatısında bulunan Nemo bölgesindeki bir özel mülkiyette yangın çıktığını açıkladı.

Yetkililer, yangında birçok yapının kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

RÜZGAR, MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Yangın için yaklaşık 250 itfaiyecinin görevlendirildiğini söyleyen yetkililer, kuvvetli rüzgarın müdahaleyi güçleştirdiğini kaydetti.

Yetkililer, Rapid'in kuzeybatısında 2 noktada daha yangın çıktığı ve bu yangınların en az 30 hektarlık alana yayıldığı bilgisini paylaştı.

ABD'nin Güney Dakota eyaletinde yangın çıktı VİDEO

400'DEN FAZLA EV BOŞALTILDI

Yangınlar nedeniyle Rapid'in kuzeybatısındaki 400'den fazla evin boşaltıldığını aktaran yetkililer, felaketlerde can kaybı veya yaralanan olmadığını söyledi.

Yetkililer, yangınla ilgili alınan önlemler kapsamında, eyaletteki Rushmore Dağı'nın Siyah Tepeler'deki kayalıklarda bulunan ve üzerinde bazı eski ABD Başkanlarının dev heykellerinin olduğu Rushmore Dağı Anıtı ve etrafındaki yolların en az iki gün kapalı olacağını belirtti.