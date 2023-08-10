ABD'de yarışma programında cinsel saldırı: Diskalifiye oldu ABD'de bir süper yatta çekilen yarışma programında skandal anlar yaşandı. Below Deck isimli programın erkek yarışmacısı Luke, kadın yarışmacının yatağına çıplak bir şekilde girince yarışmadan kovuldu.

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ensonhaber.com

ABD'de bu kadar da olmaz dedirten bir olay yaşandı.

Süper yatta çalışan ve ikamet eden mürettebat üyelerinin hayatlarını anlatan Below Deck isimli programda Luke isimli yarışmacı, kadın yarışmacılardan birinin yatağına çıplak şekilde girdi.

Bir anda herkes şaşkına dönerken programın yapımcıları olaya anında müdahale etti.

Kadın yarışmacının odasına gidip kapıyı kapatmaya çalıştı: Yapımcılar müdahale etti

Yapımcıların müdahalesiyle kadın yarışmacının odasından çıkartılan Luke isimli adam, daha sonra ise yarışmadan kovuldu.

Yaşanan skandala ilişkin paylaşılan detaylarda kadın yarışmacının Luke’a kendisinden uzaklaşmasını söylediği fakat Luke’un dinlemediği aktarıldı.

Bunun, üzerine yapımcılar Luke'yi dışarı çıkarmak için odaya girmeye çalıştıklarında Luke, kapıyı sert bir şekilde kapatmaya çalıştığı görüldü.

Kadın yarışmacı soruldu: Diskalifiye edildi

Daha sonra ise yapımcılar, kadın yarışmacı Margot'a Luke'ye odaya girmesi için izin verip vermediğini sordu.

Margot, uykuda olduğunu uyandığında Luke'yi çıplak bir şekilde yatağında gördüğünü söyledi.

Yarışmadan kovulduğu için yarışmanın yapıldığı yattan çıkarılan Luke, geceyi bir otelde geçirmek zorunda kaldı.