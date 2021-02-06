ABD'de yaşayan adamın 53 yıl önce kaybettiği cüzdan bulundu

Paul Grisham'ın yıllar önce orduda görev yaparken Antarktika'da kaybettiği cüzdan, kendisine teslim edildi.

ABD'de yaşayan 91 yaşındaki Paul Grisham, 1960'lı yıllarda Antarktika'da ordu için meteorolojist olarak görev yaptığı sırada cüzdanını kaybetti.

Kaybolan cüzdan, 2014 yılında McMurdo istasyonu yıkılırken bir dolabın arkasında bulundu.

SAHİBİNE ULAŞTIRDILAR

Cüzdanın içinde; donanma kimlik kartı, ehliyet, nükleer veya kimyasal saldırı durumunda ne yapması gerektiğini anlatan bir bilgilendirme kartı, bira karnesi ve eşine yaptığı para transferlerinin fişleri bulundu.

Cüzdanı bulanlar uzun çabalar sonucu Grisham'a ulaşmayı başardı.

"ÇOK ŞAŞIRDIM"

Cüzdan kendisine ulaştırıldıktan sonra San Diego Union-Tribune'e konuşan Grisham, "Çok şaşırdım. Beni aramakta ve bulmakta birçok kişi rol oynamış" dedi.