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    ABD'de yaşayan adamın 53 yıl önce kaybettiği cüzdan bulundu

    Paul Grisham'ın yıllar önce orduda görev yaparken Antarktika'da kaybettiği cüzdan, kendisine teslim edildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2021 - 12:28
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    ABD'de yaşayan adamın 53 yıl önce kaybettiği cüzdan bulundu

    ABD'de yaşayan 91 yaşındaki Paul Grisham, 1960'lı yıllarda Antarktika'da ordu için meteorolojist olarak görev yaptığı sırada cüzdanını kaybetti.

    Kaybolan cüzdan, 2014 yılında McMurdo istasyonu yıkılırken bir dolabın arkasında bulundu.

    SAHİBİNE ULAŞTIRDILAR

    Cüzdanın içinde; donanma kimlik kartı, ehliyet, nükleer veya kimyasal saldırı durumunda ne yapması gerektiğini anlatan bir bilgilendirme kartı, bira karnesi ve eşine yaptığı para transferlerinin fişleri bulundu.

    Cüzdanı bulanlar uzun çabalar sonucu Grisham'a ulaşmayı başardı.

    ABD de yaşayan adamın 53 yıl önce kaybettiği cüzdan bulundu #1

    "ÇOK ŞAŞIRDIM"

    Cüzdan kendisine ulaştırıldıktan sonra San Diego Union-Tribune'e konuşan Grisham, "Çok şaşırdım. Beni aramakta ve bulmakta birçok kişi rol oynamış" dedi.

    ABD de yaşayan adamın 53 yıl önce kaybettiği cüzdan bulundu #2

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