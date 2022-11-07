ABD'de yaşayan kadın oğlu için taşıyıcı annelik yaptı

ABD'de yaşayan kadın oğlu için taşıyıcı annelik yaptı

Kalabalık bir aile isteyen ancak 4'üncü doğumundan sonra rahmi alınan 30 yaşındaki kadın, kayınvalidesine taşıyıcı anneliği teklif etti. 56 yaşındaki babaanne, 9 ay karnında taşıdığı torununu doğurdu.

ABD'nin Utah bölgesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Lise yıllarında tanışan 33 yaşındaki Jeff ve 30 yaşındaki Cambria Hauck, ilişkileri boyunca geniş bir aile olmanın hayalini kurdu.

İki kez ikiz bebekler doğuran Camria, dört bebeğine de tüp bebek yöntemiyle sahip olurken, son doğumunda sorun yaşadı.

Yaşanan problem sonrası rahmi alınan Camria'ya bir daha gebelik sürecini yaşayamayacağı söylendi.

Kayınvalidesine 'taşıyıcı annelik' teklif etti

Yeniden bir bebek sahibi olmak isteyen çifte, Jeff'in annesi yardımcı oldu.

Oğlu ve gelini için taşıyıcı annelik yapmayı kabul eden 56 yaşındaki Nancy Hauck'a gelininin embriyosu nakledildi.

Bebeği taşıyabilmek için ocak ayında hormon terapisine başlayan babaannenin, embriyo nakledildikten altı gün sora yapılan hamilelik testi pozitif çıktı.

Çarşamba günü dokuz saat süren doğum sonrasında bebeği kucaklarına alan aile çok mutlu olduklarını ifade etti.

"Sıra dışı bir deneyimdi"

Jeff ve Cambria Hauck, “Ona ne kadar teşekkür etsek az” derken Nancy Hauck, “Çok duygusal ve sıra dışı bir deneyimdi” dedi.

Nancy Hauck’un kocası yani bebeğin büyükbabası Jason Hauck da süreç boyunca eşine destek olduğunu, onunla gurur duyduğunu ifade etti.