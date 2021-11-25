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    ABD'de yaşlı adamı pitbullların elinden polis aldı

    Polis, Toledo şehrinde 3 pitbullun saldırısına uğrayan ve suratı parçalanan yaşlı adamı kurtarmak için köpekleri vurarak öldürdü.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2021 - 17:18
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 17:24
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    ABD'de yaşlı adamı pitbullların elinden polis aldı

    ABD'nin Ohio eyaletinin Toledo şehrinde pitbull dehşeti yaşandı.

    Sahibinin elinden kurtulan 3 pitbull, sokaktaki yaşlı bir adama saldırdı.

    Köpeklerin yere yatırdığı adam, çaresizlik içinde çırpınarak kurtulmaya çalışırken olay yerine polisler geldi.

    POLİS KÖPEKLERİ VURDU

    Yaşlı adamı köpeklerin elinden kurtarmak isteyen polisler, köpeklerin sahibinin itirazlarına rağmen ateş etti.

    Köpekler vurarak etkisiz hale getirilirken yaşlı adamın yüzü kanlar içinde kaldı.

    ABD'de yaşlı adamı pitbullların elinden polis aldı VİDEO

    GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

    Köpekleri öldürülen kadın ise gözyaşlarına boğuldu.

    O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    ABD de yaşlı adamı pitbullların elinden polis aldı #1

    ABD de yaşlı adamı pitbullların elinden polis aldı #2

    ABD de yaşlı adamı pitbullların elinden polis aldı #3

    ABD de yaşlı adamı pitbullların elinden polis aldı #4

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