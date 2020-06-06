ABD'de yaşlı göstericiyi iten polislere destek istifası

New York eyaletinin Buffalo kentindeki gösterileri sırasında 75 yaşındaki göstericiyi yaralayan iki polisin açığa alınmasına tepki olarak, şehirdeki polis Acil Müdahale ekibi görevinden istifa etti.

Yerel medyada, Buffalo polis teşkilatında bulunan tüm 57 Acil Müdahale çalışanının açığa alınan iki polisle dayanışma için görevlerinden istifa ettiği haberleri yer aldı.

ACİL MÜDAHALE BİRİMİNDEN AYRILDILAR

Söz konusu 57 kişinin polis teşkilatında hala çalışmaya devam ettiği, sadece 2016’da kitlesel gösterilere müdahale için kurulan Acil Müdahale birimindeki pozisyonlarından ayrıldığına dikkat çekildi.

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