ABD'de yeni anket: Donald Trump, Joe Biden'ı geçti

ABD'de yayınlanan ankete göre, bugün seçim olsa Donald Trump, son seçimlerde yenildiği Joe Biden'ı geride bırakıyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın halk desteği her geçen gün eriyor.

Kasım 2020 seçimlerinden zaferle çıkarak Ocak 2021'de oturduğu ABD Başkanı koltuğunda bir yılı doldurmaya yaklaşan Joe Biden'a, anketlerden birbiri ardına kötü haber geliyor.

The Hill, yeni bir araştırma anketi yayınladı.

BUGÜN SEÇİM YAPILSA TRUMP KAZANIYOR

Harvard CAPS-Harris'in 30 Kasım-2 Aralık arasında 1989 Amerikalıyla yaptığı ankete göre seçimler bugün yapılsa, Demokrat Biden, Cumhuriyetçi Donald Trump'a yeniliyor.

TRUMP CUMHURİYETÇİ RAKİPLERİNE FARK ATTI

Anket, Trump'ın olası Cumhuriyetçi rakiplerine kat be kat fark attığını ortaya koydu.

Cumhuriyetçi seçmen oylarının yüzde 67'sini toplayan Trump'ı Başkan Yardımcılığını yapmış Mike Pence yüzde 9, Florida Valisi Ron DeSantis yüzde 8'le takip etti.

ABD başkanlık seçimi bugün yapılsa, Trump'a oy veren seçmen sayısı, Biden'a oy verenleri geçiyor. Ankete katılanların yüzde 48'i Trump'a, yüzde 45'i Biden'a oy vereceğini, yüzde 8'i kararsız olduğunu söyledi.

BIDEN'IN ÇÖKÜŞÜ

Ağustostaki Afganistan'dan kaotik çekilmeden beri anketlerde inişe geçen Biden, yeni Kovid dalgası, yüksek enflasyon, enerji faturalarının kabarması ve tedarik sıkıntısı yaşanmasının eşliğinde rekor düşüş yaşıyor.

Her halükarda anketlerin çizdiği genel manzara, Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerine girmeye karar vermesi halinde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığı yarışını kazanacağının kesin olduğu yönünde.

The Hill'e konuşan anket uzmanı Mark Penn, "Biden'ın çöküşü, Trump'ın tüm cephelerde, hem Cumhuriyetçi Parti önseçimlerinde hem de genel seçim potansiyelinde oy yükselişi yaşamasına yol açtı." değerlendirmesini yaptı.

TARİHİ KONGRE BASKINI

3 Kasım 2020'de Trump'a 7 milyon oy, yani 4 puan fark atan Biden'ın zaferinde Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania ve selefinin 2016'da kazandığı Wisconsin'i az farkla da olsa alması önemli rol oynadı.

Seçime hile karıştığını iddia ederek yenilgiyi kabule yanaşmayan ve bununla ilgili 6 Ocak'ta Washington'da düzenlediği mitingle yandaşlarının Kongre baskınını tetikleyen Trump, 150 yıldır halefinin yemin törenine katılmayan ilk ABD Başkanı olarak da tarihe geçti.