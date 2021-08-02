Euro
9.9247
-1.11%
Dolar
8.3517
-1.02%
Altın
487.33
-1%
Borsa
1.4
0.48%
Bitcoin
332.201
-3.68%
EXEN Coin
23.87
-0.74%
32ºC
İstanbul
Açık 32 C

    ABD'de yetişkin nüfusun yüzde 70'ine en az bir doz aşı yapıldı

    ABD Beyaz Saray Koronavirüs Veri Direktörü Cyrus Shahpar, ABD genelinde yetişkin nüfusun yüzde 70'ine en az bir doz Covid-19 aşısı uygulandığını açıkladı.
    • İHA
    • 02.08.2021 - 21:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de yetişkin nüfusun yüzde 70'ine en az bir doz aşı yapıldı

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında ABD'de Covid-19'a karşı aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ediyor.

    Beyaz Saray Covid-19 Veri Direktörü Cyrus Shahpar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD genelinde yetişkin nüfusun yüzde 70'ine en az bir doz Covid-19 aşısı uygulandığını kaydetti.

    "PAZARTESİ GÜNÜ DÖNÜM NOKTASI"

    Shahpar, "Pazartesi günü dönüm noktası. Bugün, en az bir doz Covid-19 aşısı uygulanmış yetişkinlerde yüzde 70'e ulaştık. ABD genelinde 320 bini yeni olmak üzere toplam 468 bin doz aşı uygulandı. Yeni aşılananların 7 günlük ortalaması 4 Temmuz'dan bu yana kaydedilen en yüksek ortalama" ifadelerini kullandı.

    ABD Başkanı Joe Biden, 5 Mayıs tarihinde Beyaz Saray’da yaptığı basın toplantısında, 4 Temmuz’a kadar ABD’deki yetişkinlerin yüzde 70’ine Covid-19’a karşı en az bir doz aşı uygulanmasını hedeflediklerini açıklamıştı.

    4 TEMMUZ'A KADAR 160 MİLYON AŞI ÖNGÖRÜLÜYORDU

    Biden’ın açıkladığı hedefe göre 4 Temmuz’a kadar 160 milyon kişiye aşı yapılması öngörülüyordu.

    Beyaz Saray Covid-19 ile Müdahale Koordinatörü Jeffrey Zients, 22 Haziran'da yaptığı açıklamada Biden'ın ABD'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'ne kadar ülke genelinde yetişkin nüfusun yüzde 70'ini Covid-19'a karşı en az bir doz ile aşılama hedefine ulaşamayabileceğini ifade etmişti.

    ABD de yetişkin nüfusun yüzde 70 ine en az bir doz aşı yapıldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir