ABD'de yetişkin nüfusun yüzde 70'ine en az bir doz aşı yapıldı

ABD'de yetişkin nüfusun yüzde 70'ine en az bir doz aşı yapıldı

ABD Beyaz Saray Koronavirüs Veri Direktörü Cyrus Shahpar, ABD genelinde yetişkin nüfusun yüzde 70'ine en az bir doz Covid-19 aşısı uygulandığını açıkladı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ABD'de Covid-19'a karşı aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ediyor.

Beyaz Saray Covid-19 Veri Direktörü Cyrus Shahpar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD genelinde yetişkin nüfusun yüzde 70'ine en az bir doz Covid-19 aşısı uygulandığını kaydetti.

"PAZARTESİ GÜNÜ DÖNÜM NOKTASI"

Shahpar, "Pazartesi günü dönüm noktası. Bugün, en az bir doz Covid-19 aşısı uygulanmış yetişkinlerde yüzde 70'e ulaştık. ABD genelinde 320 bini yeni olmak üzere toplam 468 bin doz aşı uygulandı. Yeni aşılananların 7 günlük ortalaması 4 Temmuz'dan bu yana kaydedilen en yüksek ortalama" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Mayıs tarihinde Beyaz Saray’da yaptığı basın toplantısında, 4 Temmuz’a kadar ABD’deki yetişkinlerin yüzde 70’ine Covid-19’a karşı en az bir doz aşı uygulanmasını hedeflediklerini açıklamıştı.

4 TEMMUZ'A KADAR 160 MİLYON AŞI ÖNGÖRÜLÜYORDU

Biden’ın açıkladığı hedefe göre 4 Temmuz’a kadar 160 milyon kişiye aşı yapılması öngörülüyordu.

Beyaz Saray Covid-19 ile Müdahale Koordinatörü Jeffrey Zients, 22 Haziran'da yaptığı açıklamada Biden'ın ABD'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'ne kadar ülke genelinde yetişkin nüfusun yüzde 70'ini Covid-19'a karşı en az bir doz ile aşılama hedefine ulaşamayabileceğini ifade etmişti.