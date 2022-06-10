ABD'de yıllık enflasyon 41 yılın zirvesine ulaştı

ABD'de mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 1, yıllık ise yüzde 8,6 olarak açıklandı. Yükselmenin temeli olarak benzin, gıda ve barınma fiyatlarındaki artışın etkisine dikkat çekildi.

ABD'den gelen veriler doların gücü üzerinde etki oluşturuyor. Bu nedenle ABD enflasyonu, küresel piyasaların odağında haftanın en önemli verisi olarak takip ediliyordu.

ABD'de enflasyon beklentilerin üzerine çıktı

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, yıllık TÜFE için mayıs ayındaki beklenti yüzde 8,3 düzeylerindeyken, açıklanan veri bu oranın üzerinde bir değer olan yüzde 8,6 olarak kaydedildi.

Aylık TÜFE mayıs ayında yüzde 1 olurken, burada da beklenti yüzde 0,7 olarak saptanmıştı.

Enflasyon üzerinde yüksek enerji ve gıda fiyatları riski sürüyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, daha önce enflasyonun, en çok odaklandığı konu olduğunu vurgulayarak, bu konuda yüksek enerji ve gıda fiyatları risklerine dikkati çekmişti.

ABD enflasyonu mayıs ayında yeni zirvesini gördü

ABD enflasyonu, nisan ayında yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşirken; mart ayı enflasyonu yüzde 8,5 gelerek 41 yılın zirvesini yenilemişti. Bugün açıklanan veri ile yüzde 8,6'e yükseldi ve böylece yeni zirvesine ulaştı. Böylelikli ülkedeki enflasyon 1981'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.

Barınma, benzin ve gıda fiyatları arttı

Söz konusu dönemde barınma, benzin ve gıda fiyatlarındaki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Barınma endeksi mayısta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 5,5 yükseldi. Aynı dönemde gıda endeksi de aylık yüzde 1,2 ve yıllık yüzde 10,1'lik artış kaydetti.

Enerji fiyatları ise nisan ayında yaşanan gerilemenin ardından mayısta aylık yüzde 3,9 ve yıllık yüzde 34,6 arttı. Son dönemdeki yükselişiyle dikkati çeken benzin fiyatları, mayısta aylık yüzde 4,1 ve yıllık yüzde 48,7'lik artış gösterdi.

Çekirdek enflasyon beklentilerin aksine yükseldi

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de mayısta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6 ile piyasa beklentilerin aksine yükseliş kaydetti.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyona ilişkin piyasa beklentileri aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5,9 artması yönündeydi. Çekirdek TÜFE, nisanda aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6,2 artmıştı.





Gözler Fed'in kararına çevrildi

ABD enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşma politikasının hızı konusunda belirleyici rol oynuyor. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısı ise 14-15 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Piyasalar bu toplantıdan 50 baz puanlık faiz artışı bekliyor. Tüm dünya, Piyasa Komitesi toplantısı sonrası verilecek mesajlar ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları takip edilecek