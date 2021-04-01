ABD’de Spirit Hava Yollarına ait Cleveland-Los Angeles seferli yolcu uçağı, bir yolcunun acil çıkış kapısını açmaya çalışması sonucu Colorado eyaletine acil iniş yaptı.

ABD’de Spirit Hava Yollarına ait Cleveland-Los Angeles seferli yolcu uçağında kimliği açıklanmayan bir yolcunun, uçağın acil çıkış kapısını açmayı denemesi sonucu uçakta korku dolu anlar yaşandı.

Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 185 uçuş numaralı Cleveland-Los Angeles seferli yolcu uçağınında bir yolcunun, acil çıkış kapısını açmaya çalışması sonucu uçağın, ABD’nin Colorado eyaletinde yer alan Denver kentine acil iniş yaptığı belirtildi.

FAA yetkilileri tarafından, "kural tanımaz yolcu" olarak tanımlanan şahsın ismini açıklanmazken, yolcu uçağının ise sorunsuz bir şekilde iniş yaptığı kaydedildi.

ABD'de yolcu uçağının acil çıkış kapısını açmaya çalıştı VİDEO

"KAPIYI AÇMAK İMKANSIZ"

Uçağın Denver kentine iniş yapmasının ardından tehlikeli yolcunun güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını belirten Spirit Hava Yolları yetkilileri açıklamasında, "Kabinin içindeki hava basıncının kapıyı, herhangi bir insanın üstesinden gelemeyeceği kadar güçlü bir şekilde çerçevesine sabitlemesi nedeniyle, kapıyı açmanın imkansız olduğuna dikkat etmek önemlidir." dedi.