ABD'de yolcu, uçak tuvaletini kullanamayınca yere yaptı Saatlerdir ihtiyacını gidermesinin engellendiğini söyleyen yolcu, çareyi yere yapmakta buldu. Kabin görevlileri, sözlü kavgaya tutuşan yolcuya dikkat çeken ifadelerle karşılık verdi.

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ensonhaber.com

ABD'li Spirit Airlines uçağında görenleri şaşkına çeviren bir durum kayıtlara geçti.

Bir yolcu, uçak görevlilerinin iki saat boyunca tuvaleti kullanmasına engel olduklarını söyledi.

Tuvalet ihtiyacını gideremeyen yolcunun çözümü

Uçakta uygun bir alanda çömelen yolcu, ihtiyacını yere yaparak giderdi.

Uçuş personeliyle sözlü kavgaya tutuşan yolcu, "İki saattir işemem gerekiyor. Yapamayacağımı söylüyorsunuz, kapıları kapatıyorsunuz." dedi.

Tuvalet ihtiyacını gidermeye daha fazla engel olamayacağını belirten ismi açıklanmayan kişi, "İstediğinizi yapabilirsiniz. Yakalama emri çıkartabilirsiniz, beni yakalamaları bundan daha iyidir." şeklinde konuştu.

"İğrenç kokuyor, su iç"

Bunun üzerine kabin görevlilerinden biri, "Biraz su içmelisin çünkü çişin iğrenç kokuyor." ifadeleriyle karşılık verdi.

Daha sonra söz konusu yolcu, ayağa kalkarak bulunduğu yerden ayrıldı ve koltuğuna geçti.