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    ABD'de YouTuber şaka amaçlı soygun yaparken öldürüldü

    ABD’de Youtube kanalı için ‘şaka amaçlı soygun’ videosu çekmek isteyen bir genç, soygunu gerçek sanan başka bir genç tarafından vurularak öldürüldü.
    • DHA
    • 07.02.2021 - 17:10
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    ABD'de YouTuber şaka amaçlı soygun yaparken öldürüldü

    ABD'de yerel medyada yer alan haberlere göre, ülkenin Tennessee eyaletindeki Nashville şehrinde YouTube kanalı için ‘şaka amaçlı soygun’ videosu çekmek isteyen 20 yaşındaki Timothy Wilks, soygunu gerçek sanan 23 yaşındaki David Starnes Jr. tarafından vurularak öldürüldü.

    Wilks’in, video çekmek için gittikleri bir iş yerinin araç parkında vurularak öldürüldüğü ve Starnes’in, ihbar üzerine yerel saat ile 21:30 civarı olay yerine gelen polis ekiplerine Wilks’i vurduğunu kabul ettiği belirtildi.

    YOUTUBER'IN SOYGUN ŞAKASI ÖLÜMLE BİTTİ

    İddiaya göre, Wilks ve bir arkadaşı YouTube kanalı için ‘şaka soygunu’ videosu çekmek için Starnes’in de aralarında bulunduğu bir gruba ellerinde kasap bıçaklarıyla yaklaştı.

    Starnes’in ise polise, soygunun ‘şaka’ olduğunun farkında olmadığını ve Wilks’i kendisini ve yanındakileri korumak için vurduğunu söylediği belirtildi.

    ABD de YouTuber şaka amaçlı soygun yaparken öldürüldü #1

    ABD de YouTuber şaka amaçlı soygun yaparken öldürüldü #2

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