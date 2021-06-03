ABD'de yurttan kaçan çocuklar polisle çatıştı

İki çocuk, yurttan kaçarak girdikleri evde kalaşnikof ve pompalı tüfekle polise kurşun yağdırırken, 35 dakika süren çatışmada polisin dikkati sayesinde ölen olmadı.

ABD'nin Florida eyaletinde 12 ve 14 yaşındaki 2 çocuk, kaldıkları yurttan bir görevliyi sopayla yaralayarak kaçtı.

Olayın ardından polise haber verilirken, çocuklar ise izinsiz şekilde bir eve girdi.

KALAŞNİKOFLA POLİSE ATEŞ AÇTILAR

Yoldan geçen birinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Evin etrafını kuşatan polisler, içerideki çocuklara "teslim olun" çağrısında bulundu. Çocuklar ise polislerin çağrısına silahla karşılık verdi. 14 yaşındaki N.J., evden aldığı pompalı tüfekle, 12 yaşındaki T.O. ise AK-47 tipi kalaşnikofla polise ateş açtı.

35 DAKİKA SÜRDÜ

35 dakika saat süren çatışma sonrası 14 yaşındaki çocuk yaralanarak teslim oldu. N.J. hastaneye kaldırılırken, 12 yaşındaki çocuk da kalaşnikofu bırakarak dışarı çıktı.

"BİRİLERİ ÖLMÜŞ OLACAKTI"

Volusia County Şerif Ofisi'nden Mike Chitwood, olayın ardından düzenlediği basın toplantısında, 35 yıldır polislikte hiç böyle bir şey yaşamadığını dile getirdi. Ghitwood, "Polisler bu gece gerilimi azaltmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve neredeyse 12 yaşındaki ve 14 yaşındaki çocukların karşısında hayatlarını kaybediyorlardı. Dikkatleri olmasaydı birileri ölmüş olacaktı." diye konuştu.