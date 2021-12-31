Eyalette etkisini sürdüren yangınlar nedeniyle yaklaşık 600 ev hasar gördü. Otel ve alışveriş merkezi de kullanılamaz hale geldi.

Daha önce geniş çaplı orman yangınlarına karşı mücadele verilen ABD'de yine benzer görüntüler ortaya çıktı.

Colorado eyaletine bağlı Boulder County’de yangın, dün sabah saatlerinde başladı.

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE EVLERİ SARDI

Saatte 169 kilometre hıza varan rüzgarın etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine ulaşan yangında, yaklaşık 600 ev, bir otel ve bir alışveriş merkezi kül oldu.

Yangın nedeniyle 1’i itfaiye memuru 6 kişi yaralandı. Louisville ve Superior şehirlerinde yaklaşık 34 bin kişi tahliye edildi.

ABD'de yüzlerce ev kül oldu ViDEO

DEVRİLEN ELEKTRİK DİREĞİ YANGIN ÇIKARDI

Çok farklı noktalara yayılan yangınların bir kısmının, rüzgarın etkisi ile devrilen elektrik direklerinden kaynaklandığı belirtiliyor

Bilim insanları, aşırı kuru ve rüzgarlı havaların iklim değişikliğinin bir yansıması olduğunu ve yangınlarla mücadeleyi zorlaştırdığını düşünüyor.

Öte yandan eyalet genelinde, kış yağışlarının da mevsim normallerinin altında kaldığı biliniyor.

UYDUYA YANSIDI

Yangının çıktığı bölgenin öncesi ve sonrasına ilişkin görüntüleri uydu görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde bir alışveriş merkezi ve çok sayıda ev net bir şekilde görülüyor.

ON BİNLERCE KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Yangın nedeniyle Colorado'da 53 bin 500 kişi, kesilen elektrikler nedeniyle karanlıkta kaldı.

Tehlike altındaki bölgelerden ayrılanlar, oluşturulan tahliye merkezlerinde ağırlanıyor.

"YIKICI BİR GÜN"

Temsilciler Meclisi üyesi Joe Neguse, CNN International'a yaptığı açıklamada, "yıkıcı bir gün" yaşadıklarını söyledi.

Neguse, "Bunlar, eyaletimizin daha önce yaşamadığı bir yıkım ve eşi görülmemiş orman yangınları." diye konuştu.