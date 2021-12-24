ABD'de zincirleme kaza

Wisconsin eyaletinde buz tutan yolda meydana gelen zincirleme kazaya 40 araç karıştı. Yol, çift yönlü trafiğe kapatıldı.

ABD’nin Wisconsin eyaletinde buzlanma nedeniyle zincirleme kaza yaşandı.

Eyalet Devriyesi tarafından yapılan açıklama göre sabaha karşı Menomonie ile Black River Falls arasındaki karayolunun buz tutmasıyla kontrolden çıkan tır, 2 araca çarptı.

KAZANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Kazanın ardından yangın çıkarken, buz pistine dönen yolda arkadan gelen araçlar da kazaya karıştı.

ABD'de buz tutan yolda zincirleme kaza

40 ARAÇ BİRİBİRİNE GİRDİ

Wisconsin Eyalet Devriyesi, I-94 yolunda meydana gelen ve 40 aracın karıştığı kazanın ardından karayolunun çift yönlü trafiğe kapatıldığını duyurdu.

ÖLÜ VE YARALI BULUNMUYOR

Ölen ya da ciddi şekilde yara alan olmazken, başlayan kurtarma ve temizleme çalışmaları sürüyor.











