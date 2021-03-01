Montana eyaletinde en az 30 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

ABD’de kötü hava koşulları nedeni ile zincirleme trafik kazaları devam ediyor. Şubat ayı içinde daha önce Teksas’da 100, Tennessee eyaletinde ise 21 araç zincirleme kazaya karışmıştı.

EN AZ 30 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Montana eyaletine bağlı Billings kenti yakınlarında Interstate 90 yolu üzerinde bulunan Yellowstone Nehri Köprüsü’nde 30 ile 40 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

ABD'de zincirleme kazada en az 30 araç birbirine girdi VİDEO

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Montana Otoyol Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, yaralılardan 1’inin kazanın ardından diğer araçlar tarafından ezilmemek için köprüden aşağı atladığı ve ağır şekilde yaralandığı aktarıldı.

Devriye, yaralı kişinin hastaneye kaldırıldığını ve iyileşmesinin beklendiğini açıkladı. Devriye ayrıca, kazanın köprüdeki gizli buzlanma nedeni ile meydana gelmiş olabileceğini ifade etti.

''ÇARPIŞAN ARABALAR GİBİYDİ''

Montana Adalet Bakanlığı Sözcüsü Kyler Nerison ABD basınına verdiği demeçte, kazanın nedeninin ani bir kar fırtınası sonucu görüş mesafesinin sıfıra inmesi olduğunu öne sürdü. Kazaya karışan Bella Contreraz ABD basınına verdiği demeçte ise, kaza hakkında “Çarpışan arabalar gibiydi” dedi.