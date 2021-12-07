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    ABD'de Zoom üzerinden işten çıkarma

    İnternet sitesinin sahibi Visal Garg, çalışanlarıyla gerçekleştirdiği Zoom görüşmesinde 900 kişiyi işten çıkardı.
    • AA
    • 07.12.2021 - 15:54
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 15:56
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    ABD'de Zoom üzerinden işten çıkarma

    ABD’de yayın yapan Better.com adlı bir internet sitesinin sahibi Visal Garg, çalışanlarını işten çıkarma yöntemi ile eleştirilerin hedefi oldu.

    Garg, 900 çalışanı ile bir Zoom görüşmesi gerçekleştirdi.Geniş katılımla yapılan görüşmede Garg’ın söyledikleri, çalışanlarını şaşkınlığa uğrattı.

    ZOOM GÖRÜŞMESİ YAPILDI

    Garg, "Bu Zoom görüşmesindeyseniz şanssız grubun içindesinizdir ve işten çıkarıldınız." dedi.

    Grag’ın başvurduğu yöntem sosyal medyaya taşındı.

    900 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI

    Yeni yıl öncesi böyle bir işten çıkarma yapan ABD’li patron, bu kez sosyal medyanın hedefi oldu.

    "KEŞKE BÜYÜYOR OLSAYDIK"

    Çalışanlara işten çıkarıldıklarını söyledikten sonra ise “Haberlerin farklı olmasını isterdim, keşke büyüyor olsaydık." ifadelerini kullanan Visal Garg, 900 çalışanın işten çıkarılmasının gerekçesini ise performans, üretkenlik ve piyasadaki değişim olduğunu ifade etti.

    ABD de Zoom üzerinden işten çıkarma #1

    ABD de Zoom üzerinden işten çıkarma #2

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