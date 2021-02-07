Euro
8.5102
-0.47%
Dolar
7.0564
-1.11%
Altın
411.06
-0.14%
Borsa
1.527
-0.5%
Bitcoin
276.888
-2.79%
EXEN Coin
15.40
-3.62%
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    ABD'de Zoom'la karşısına çıktığı hakime, 'Sen çok harikasın' dedi

    Soygun girişimi suçlamasıyla yargılanan bir şüpheli, Zoom üzerinden karşısına çıktığı hakime 'Sen çok harikasın' deyince video viral oldu.
    • DHA
    • 07.02.2021 - 15:02
    • Güncelleme : 07.02.2021 - 15:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de Zoom'la karşısına çıktığı hakime, 'Sen çok harikasın' dedi

    ABD’nin Florida eyaletinde Demetrius Lewis isimli bir şahıs soygun girişimi suçlamasıyla yargılandı.

    Lewis, Zoom uygulaması aracılığıyla Broward County Hakimi Tabitha Blackmon karşısına çıktı.

    Fort Lauderdale kentinde, 3 çocuğun içerde uyuyor olduğu bir eve girmeye çalıştığı suçlamasıyla Perşembe günü hakim karşısına çıkan Lewis, Zoom üzerinden katıldığı duruşmada önce hakime “Nasılsın?” diye sordu.

    "SEN ÇOK HARİKASIN"

    Blackmon’un ekranda yüzünün görünmesiyle birlikte Lewis, “Sen çok harikasın… Söylemem gerekir ki harikasın.” dedi.

    ABD'de Zoom'la karşısına çıktığı hakime, 'Sen çok harikasın' dedi VİDEO

    ABD de Zoom la karşısına çıktığı hakime, Sen çok harikasın dedi #1

    "YAĞCILIK HER KAPIYI AÇAR ANCAK BURADA DEĞİL"

    Hakim Blackmon ise "Pekala Bay Lewis, yağcılık size her kapıyı açar ancak belki burada değil." ifadeleriyle yanıt verdi. O anların videosunun sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte, video viral oldu.


    ABD de Zoom la karşısına çıktığı hakime, Sen çok harikasın dedi #2

    ABD de Zoom la karşısına çıktığı hakime, Sen çok harikasın dedi #3

    ABD de Zoom la karşısına çıktığı hakime, Sen çok harikasın dedi #4

    ABD de Zoom la karşısına çıktığı hakime, Sen çok harikasın dedi #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir