ABD'de Zoom'la karşısına çıktığı hakime, 'Sen çok harikasın' dedi

ABD'de Zoom'la karşısına çıktığı hakime, 'Sen çok harikasın' dedi

Soygun girişimi suçlamasıyla yargılanan bir şüpheli, Zoom üzerinden karşısına çıktığı hakime 'Sen çok harikasın' deyince video viral oldu.

ABD’nin Florida eyaletinde Demetrius Lewis isimli bir şahıs soygun girişimi suçlamasıyla yargılandı.

Lewis, Zoom uygulaması aracılığıyla Broward County Hakimi Tabitha Blackmon karşısına çıktı.

Fort Lauderdale kentinde, 3 çocuğun içerde uyuyor olduğu bir eve girmeye çalıştığı suçlamasıyla Perşembe günü hakim karşısına çıkan Lewis, Zoom üzerinden katıldığı duruşmada önce hakime “Nasılsın?” diye sordu.

"SEN ÇOK HARİKASIN"

Blackmon’un ekranda yüzünün görünmesiyle birlikte Lewis, “Sen çok harikasın… Söylemem gerekir ki harikasın.” dedi.

ABD'de Zoom'la karşısına çıktığı hakime, 'Sen çok harikasın' dedi VİDEO

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"YAĞCILIK HER KAPIYI AÇAR ANCAK BURADA DEĞİL"

Hakim Blackmon ise "Pekala Bay Lewis, yağcılık size her kapıyı açar ancak belki burada değil." ifadeleriyle yanıt verdi. O anların videosunun sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte, video viral oldu.















