ABD’deki 615 milyon dolarlık kripto soygunu, Kuzey Kore ile ilişkilendirildi

ABD’deki 615 milyon dolarlık kripto soygunu, Kuzey Kore ile ilişkilendirildi

Axie Infinity'nin blok zincir ağı Ronin Network'ten yapılan 615 milyon dolar değerindeki kripto para soygunu, Kuzey Koreli bilgisayar korsanları ile ilişkilendirdi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), video oyunu Axie Infinity'nin blok zincir ağı Ronin Network'ten yapılan 615 milyon dolar değerindeki kripto para soygununun, Kuzey Koreli hacker grupları "Lazarus" ve "APT38" ile ilişkili olduğunu doğruladı.

Soruşturmalar sonucunda, merkezi olmayan finans alanında bu zamana kadar yapılan en büyük soygunlardan biri olarak gösterilen olay Kuzey Koreli bilgisayar korsanları ile ilişkilendirildi.

2014’te yapılan saldırı ile adlarını duyurmuşlardı

AA’nın haberine göre; Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus, 2014'te, film ve televizyon programlarının yapımcılığını, ticaretini ve dağıtımcılığını yapan Amerikan eğlence şirketi Sony Pictures Entertainment Inc'ye yaptığı siber saldırıyla adını duyurmuştu.

Video oyunu Axie Infinity'nin blok zincir ağı Ronin Network, 30 Mart’ta, siber saldırı sonucu değeri 600 milyon doları aşan kripto paranın çalındığı bildirilmişti.

Oyuncular, oyun oynayarak kripto para kazanabiliyor

Ethereum blok zincirinin yan zinciri olan Ronin Network, çevrim içi video oyunu Axie Infinity için ödeme aracı olarak kullanılıyor ve oyunculara daha ucuz işlem ücretleri sunuyor.

Singapur merkezli Sky Mavis tarafından geliştirilen ve Ethereum tabanlı bir NFT savaş oyunu olan Axie Infinity ile kullanıcılar oyun oynayarak kripto para kazanabiliyor. Merkezi olmayan finans platformu Poly Network de Ağustos 2021'de bilgisayar korsanlarının saldırısına uğramış ve 600 milyon dolardan fazla para kaybettiğini bildirmişti.