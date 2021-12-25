ABD'deki başkanlık anketlerinde Trump, 6 puanla Biden'ı geçti

İngiltere merkezli şirketin yaptığı anket sonuçlarında, ABD'deki olası bir başkanlık seçiminde Trump'ın Biden'dan 6 puan fazla aldığı ortaya çıktı.

Joe Biden'ın Donald Trump'tan devraldığı ABD Başkanlığı görevinde halk onayı oranının düştüğü görüldü.

Biden'ın yüzde 41 oranına gerileyen halk onayı, İngiltere merkezli anket şirketini harekete geçirdi.

Redfield & Wilton Strategies'in yaptığı seçim anketinde, Donald Trump'ı aratan sonuçlar ortaya çıktı.

TRUMP, 6 PUAN ÖNDE ÇIKTI

18 Aralık’ta bin 500 ABD’li yetişkinin katılımıyla yapılan ankette, bugün ABD’de başkanlık seçimi yapılması durumunda Trump’ın 6 puan farkla Biden’ı yenebileceği sonucu çıktı.

YÜZDE 44'Ü TRUMP'A OY VERECEĞİNİ SÖYLEDİ

Varsayımsal eşleme ile söz konusu seçimde, katılımcıların yüzde 44’ü Trump’a, yüzde 38’i Biden’a oy vereceğini belirtirken, yüzde 12’lik kesim karasız olduğunu, yüzde 5’i başka bir adaya oy vereceğini ve yüzde 1’lik kesim oy kullanmayacağını ifade etti.

BIDEN'IN POLİTİKALARI ONAY GÖRMÜYOR

ABD basınında yer almayan ankete katılanların yüzde 44'ü Biden yönetimin politikalarını onayladığını aktarırken, yüzde 38'i onaylamadığını ifade etti. Göç konusunda ise ankete katılanların yüzde 46'sı Biden yönetiminin politikasını onaylamadığını ifade etti.

BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI

Resmi sonuçlara göre, ABD’deki geçen yıl yapılan başkanlık seçimlerinde Biden oyların 51,3’ünü, Trump ise oyların yüzde 46,9’unu almıştı.

Biden, Trump’ın aldığı 232 delegeye karşılık 306 delege ile seçimden galip çıkan taraf olmuştu. ABD seçim sisteminde en fazla oyu alan değil 538 delegeden en az 270’ini çıkaran aday seçimlerin galibi oluyor.