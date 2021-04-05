ABD’deki bir cezaevinde mahkumlar ikinci kez isyan çıkardı

ABD’deki bir cezaevinde mahkumlar ikinci kez isyan çıkardı

Koğuştaki kötü koşulları protesto eden 60 mahkumun isyanına, cezaevi önünde birçok kişi destek verdi.

ABD’nin Missouri eyaletindeki St. Louis kentinde bulunan cezaevinde, yaklaşık 60 mahkum isyan çıkardı.

“BİZE YARDIM EDİN”

Cezaevindeki kötü koşulları protesto eden mahkumlar, cezaevinin camlarını kırarak, “Bize yardım edin” diye bağırdı.

Mahkumların bağırışını duyan birçok kişi cezaevinin önünde toplanarak, mahkumlara alkışlarla destek verdi.

FİRAR GİRİŞİMİ ÖNLENDİ

Amerikan medyası, polisin mahkumlara müdahale ettiğini ve olası bir firar girişiminin önlendiğini aktardı.

ABD’de St. Louis cezaevinde mahkumlar ikinci kez isyan çıkardı VİDEO

Öte yandan, aynı cezaevinde şubat ayında 117 mahkum isyan çıkarmıştı.