ABD’deki bir ormana 230 kilo makarna bırakıldı New Jersey eyaletindeki nehir havzasının kenarında bulunan ormana onlarca kiloluk makarna bırakıldı. Makarnayı bırakan kişinin tespit edildiği öğrenilirken, bölgenin belediye başkanına tepki gösterildi.

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Bir ormanda, ağaç yerine makarna çıktı…

Akılalmaz kareler, ABD’den yayıldı.

New Jersey eyaletindeki nehir havzasının kenarında bulunan ormana kilolarca makarna bırakıldı.

230 kiloluk makarna

Yaklaşık 66 bin kişinin yaşadığı kasabada belediye meclisi üyeliğine aday olan Nina Jochnowitz, makarna yığınlarının fotoğraflarını yayınlayarak, tahmini 230 kiloluk makarnayı temizlediği için bayındırlık işleri departmanına teşekkür etti.

Jochnowitz, ayrıca belediye başkanını eleştirerek, durumu görmezden geldiğini öne sürdü.

"7,5 metreyi buluyordu"

Seçim kampanyasında tanıştığı bir kişinin, kendisini geçen hafta arayıp “Derenin kenarına atılmış bir yığın makarna var” dediğini aktaran Jochnowitz, bölgeye gittiğini ve yoldan yaklaşık 10 metre uzaktaki makarnaları gördüğünü belirtti.

Jochnowitz, “Atılan makarnaların uzunluğu gerçekten 7,5 metreyi buluyordu.” dedi.

'Pişmiş değil, yağmurdan ıslandı'

Kasabanın mali işlerden sorumlu ismi Himanshu Shah ise dün, makarnaların bir saatten kısa bir sürede temizlendiğini duyurdu.

Jochnowitz makarnanın pişmiş olduğunu söylese de Shah, bunların sadece yağmurdan ıslandığını iddia etti.

Fail belli...

Bununla birlikte Jochnowitz, makarnayı kimin attığını öğrendiğini ancak adını açıklamayacağını söyledi.

Belediye meclisi üyesi adayı, failin bir işletme olmadığını da vurguladı.