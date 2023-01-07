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    ABD’deki havalimanında, el bagajının içinde boa yılanı bulundu

    Florida eyaletinde bulunan havaalanındaki X-Ray cihazından geçen kadın yolcunun el bagajında boa yılanı tespit edildi.
    • DHA
    • 07.01.2023 - 16:54
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    ABD’deki havalimanında, el bagajının içinde boa yılanı bulundu

    ABD'nin Florida eyaletindeki havalimanında akılalmaz bir olay yaşandı.

    Ulaştırma Güvenliği İdaresi, dün açıklama yaparak Florida'nın Tampa Uluslararası Havalimanı'nda ismi açıklanmayan kadın bir yolcunun el bagajında bir metreden uzun boa yılanı tespit ettiklerini duyurdu.

    TSA Sözcüsü Lisa Farbstein olayın 15 Aralık’ta meydana geldiğini belirterek sosyal medyadan X-ray cihazından alınan görseli paylaştı.

    "Kadın, yılanın duygusal destek evcil hayvanı olduğunu iddia etti"

    Sözcü açıklamasında “Uçakta yılan mı? Bu, geçen ay bir seyahat çantasında olan bir boa yılanı olan Bartholomew'in TSA röntgeni. Kadın, yılanın duygusal destek evcil hayvanı olduğunu iddia etti” ifadelerini kullandı.

    ABD’deki havalimanında, el bagajının içinde boa yılanı bulundu #1

    ABD’deki havalimanında, el bagajının içinde boa yılanı bulundu #2


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