ABD'deki hortum felaketinde ölü sayısı 23'e yükseldi Mississippi eyaletinde çıkan hortum nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi. Devrilen ağaçlar nedeniyle binlerce kişi elektriksiz kaldı.

İHA

ABD’nin güneydoğusunda yer alan Mississippi eyaletinde çıkan hortum ve şiddetli gök gürültülü fırtınaların bilançosu ağırlaşıyor.

Mississippi Acil Durum Yönetimi Ajansı (MEMA) tarafından yapılan açıklamada, hortum nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e yükseldiği bildirildi.

Onlarca kişinin yaralandığı ve 4 kişinin de kayıp durumda olduğu aktarıldı.

Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Eyalette büyük yıkıma yol açan hortum nedeniyle çok sayıda evde ve binada hasar meydana geldi.

Binlerce kişi elektriksiz kaldı

Elektrik hatları ve ağaçlar devrilirken, binlerce kişi elektriksiz kaldı.