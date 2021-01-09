ABD'deki Kongre baskınında kürsüyü çalan adam yakalandı

ABD'de yaşanan kanlı Kongre baskında kürsüyü çalan ve kameralara gülümseyerek poz veren Adam Johnson isimli eylemcinin yakalandığı bildirildi.

ABD'de Donald Trump'ın seçim sonuçlarını protesto ettiği miting sonrası çıkan olaylarda göstericiler Kongre Binası'nı işgal ederken, polisle çıkan arbede sırasında 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Konge baskınından dünyaya yansıyan tarihi anlardan biri de, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin kürsüsünün, bir eylemci tarafından çalındığı fotoğraf karesiydi.

HAFIZALARA KAZINAN KÜRSÜ HIRSIZI YAKALANDI

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin kürsüsünü çalan ve kameralara gülümseyerek poz veren Adam Johnson isimli eylemciyle ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.

36 yaşındaki eylemcinin Florida'nın Manatee bölgesinde yakalandığı açıklandı.

Johnson, tutuklanmasının ardından cezaevine gönderildi.