Euro
9.0256
0.03%
Dolar
7.3732
0.34%
Altın
438.21
-3.06%
Borsa
1.541
1.21%
Bitcoin
305.260
-1.77%
EXEN Coin
11.31
1.43%
11ºC
İstanbul
Yağmur 11 C
    ABD'deki Kongre baskınında kürsüyü çalan adam yakalandı

    ABD'deki Kongre baskınında kürsüyü çalan adam yakalandı

    ABD'de yaşanan kanlı Kongre baskında kürsüyü çalan ve kameralara gülümseyerek poz veren Adam Johnson isimli eylemcinin yakalandığı bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.01.2021 - 18:16
    • Güncelleme : 09.01.2021 - 18:47
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    ABD'de Donald Trump'ın seçim sonuçlarını protesto ettiği miting sonrası çıkan olaylarda göstericiler Kongre Binası'nı işgal ederken, polisle çıkan arbede sırasında 5 kişi hayatını kaybetmişti.

    Konge baskınından dünyaya yansıyan tarihi anlardan biri de, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin kürsüsünün, bir eylemci tarafından çalındığı fotoğraf karesiydi.

    HAFIZALARA KAZINAN KÜRSÜ HIRSIZI YAKALANDI

    Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin kürsüsünü çalan ve kameralara gülümseyerek poz veren Adam Johnson isimli eylemciyle ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.

    36 yaşındaki eylemcinin Florida'nın Manatee bölgesinde yakalandığı açıklandı.

    Johnson, tutuklanmasının ardından cezaevine gönderildi.

    ABD deki Kongre baskınında kürsüyü çalan adam yakalandı #1

    ABD deki Kongre baskınında kürsüyü çalan adam yakalandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir