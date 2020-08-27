ABD'deki protestolarda cinayetle suçlanan Kyle Rittenhouse, Trump'ın mitinginde görüldü

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki protestolarda, 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan şüpheli Kyle Rittenhouse'nin, Trump'ın 30 Ocak'taki mitinginde gözüktüğü ortaya çıktı.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan ve büyüyen protestolarda açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.

Wisconsin'de meydana gelen olayda 17 yaşındaki Kyle Rittenhouse, 2 kişinin ölümü ve 1 kişinin ağır yaralanmasıyla ilgili "birinci derece kasıtlı cinayetten" yargılanmak üzere tutuklanmıştı.

ABD'deki protestolarda cinayetle suçlanan Kyle Rittenhouse VİDEO

TRUMP'IN MİTİNGİNİ ÖN SIRADAN İZLEDİĞİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Rittenhouse’un sosyal medya hesabından kendisi tarafından yayınlanan görüntülerde, 30 Ocak’ta Lowa eyaletinin Des Moines kentinde düzenlenen Trump mitinginde ön saflarda olduğu tespit edildi.

Rittenhouse'un, sıklıkla sosyal medya hesapları aracılığıyla ‘Siyah Yaşamlar Önemlidir’ protestolarına karşı ABD polisine destek vererek ‘Mavi Yaşamlar Önemlidir’ mesajları yayınladığı açıklandı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DA DİKKAT ÇEKTİ

Rittenhouse’un, Başkan Trump'a sadece birkaç metre uzaklıkta, ön sırada, kürsünün yanıbaşında olduğu görülürken, şüphelinin sosyal medya hesabından mitingden bir de video yayınladığı ortaya çıktı.

Başkan Trump’un seçim kampanyasında çalışan sözcüsü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu kişinin bizim kampanyamızla hiçbir ilgisi yok." dedi.