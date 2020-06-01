ABD’deki protestolarda iki polisten farklı hareketler

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından çıkan protestolarda Houston atlı polisi bir göstericiyi ezerken, Michigan'da bir şerif, göstericilerle birlikte yürüdü.

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, polis tarafından öldürülen George Floyd’un ardından çıkan protestolar ülke genelinde devam ediyor.

BİR GÖSTERİCİ, ATLI POLİS TARAFINDAN EZİLDİ

Houston Belediye Binası önündeki Floyd cinayeti eylemleri sırasında atlı polis bir göstericiyi ezdi. Atlı polis tarafından ezilen kadın Houston Polis Departmanı’na dava açacağını açıkladı.

ABD’de atlı polis, kadın protestocuyu ezdi

POLİS DEPARTMANI: "OLAYIN FARKINDAYIZ"

Polis Departmanı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada ise "Atlı devriye memurlarımızdan birisinin, bir vatandaşı ezdiğini gösteren videonun farkındayız. Şu anda olayın arkasındaki koşulları inceliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Houston’daki eylemlerde 150 kişi tutuklanırken, çok sayıda polis memuru ise yaralandı.

MİCHİGAN'DA ŞERİF, GÖSTERİCİLERLE YÜRÜDÜ

Michigan eyaletinde süren gösterilerde, Flint kentine bağlı Genesee bölgesinin şerifi Chris Swanson, kaskını ve batonunu bırakarak protestoculara katıldı.

Şerif Chris Swanson, göstericilere hitaben şunları söyledi:

“Biz sizinle olmak istiyoruz. Kaskımı çıkardım ve coplarımı bıraktım. Bunu bir protestoya değil, geçit törenine dönüştürmek istiyorum”

ABD'de şerif, göstericilerle birlikte yürüdü

"BU POLİSLER SİZİ SEVİYOR"

Polislerin protestoculara dokunmayacağı teminatını veren Swanson, "Bu polisler sizi seviyor, insanları kucaklıyor" ifadelerini kullandıktan sonra, "Haydi gidelim, haydi harekete geçelim" diyerek protestocularla birlikte yürüyüşe başladı.

SWANSON: "BİZ BU DEĞİLİZ"

ABD basını, göstericilerle birlikte yürüyen şerif Swanson’ın, yürüyüşün ardından "Polis, Minneapolis’ta yaşananları kınıyor. Biz bu değiliz" dediğini yazdı.