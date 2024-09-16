ABD'deki seçimlere ilişkin çarpıcı anket sonucu Son zamanların önemli gündem maddelerinden olan ABD seçimlerine yönelik yapılan bir seçim anketi, ülkedeki Müslüman seçmenlere dair önemli verileri ortaya koydu.

AA

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimlere sayılı günler kala, yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Seçimlerde önemli bir yer tutan Müslüman seçmenlerin oy tercihleri merak edilirken, ABD'de yapılan bir anketin sonucuna göre Müslüman seçmenlerin çoğunun oy tercihinin salıncak eyaletlerde Yeşil Parti adayı Dr. Jill Stein'dan yana olduğu öğrenildi.

OY DAĞILIMLARI

25-27 Ağustos'ta Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından, ABD genelinde 1115 kayıtlı Amerikalı Müslüman seçmenin katılımıyla anket düzenlendi.

Verilere göre, ülkede öne çıkan 6 salıncak eyaletin 3'ünde Yeşil Parti başkan adayı Stein, Demokrat ve Cumhuriyetçi rakiplerinin önüne geçti.

Stein, Arizona'da yüzde 35, Michigan'da yüzde 40 ve Wisconsin'de yüzde 44 ile Müslüman seçmenlerin oylarını almada rakipleri arasından birinci çıktı.

Demokrat aday Kamala Harris Georgia'da yüzde 43, Pennsylvania'da da yüzde 37 oy ile önde bitirirken, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise sadece Nevada'da yüzde 27 ile Müslüman seçmenler arasında en fazla oyu alan aday olarak belirlendi.

"MÜESSES NİZAMI KORKUTUYORUZ"

Anket verileri sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yeşil Parti başkan adayı Stein, şu ifadelerde bulundu:

CAIR'in son anketini gördünüz mü?



Arizona, Michigan ve Wisconsin'de Müslüman Amerikalı seçmenler arasında en az 5 puan öndeyiz.



Müesses nizamı korkutuyoruz. Hareketin devamı için elinizden geleni yapmaya devam edin.

UYARIDA BULUNDU

Ayrıca, verilere ilişkin bir açıklama da CAIR Hükümet İşleri Direktörü Robert S. McCaw'dan geldi.

McCaw, açıklamasında uyarıda bulunarak şöyle dedi:

Başkanlık için yarışan adaylar, Müslüman Amerikalılar için en önemli olan konuları göz ardı edemez.



Bu topluluğu görmezden gelmek veya oylarını hafife almak, özellikle seçimlerin genellikle dar farklarla kazanıldığı kararsız eyaletlerde maliyeti büyük hata olabilir.

ANKET VERİLERİNDE HARRİS VE STEİN MÜCADELESİ

Anketin toplamında Demokrat Parti adayı Harris yüzde 29,4 ile Müslüman seçmenler arasında en fazla oy alabilecek aday olarak öne çıkarken, Harris'i yüzde 29,1 ile Stein izledi.

Trump ise ankette yüzde 11,2 ile Müslüman seçmenin üçüncü tercihi oldu.

Trump'ı da yüzde 4,2 ile Halk Partisi'nden Dr. Cornel West takip etti.

ETNİK TEMELE GÖRE ANKET VERİLERİ

Cinsiyet bazında bakıldığında, Müslüman erkek seçmenlerin yüzde 29'u Harris'e, Müslüman kadın seçmenlerin yüzde 34'ü Stein'a oy vereceğini bildirdi.

Etnik temelde ise Harris, siyahi Müslüman seçmenler arasında yüzde 55,3 oranında destek görürken, Stein ise yüzde 32,7 ile beyaz, Arap ve Türk kökenli Müslüman seçmenler tarafından tercih edildi.

Ankete katılan Müslüman seçmenlerin yüzde 16,5'i ise şu aşamada kararsız olduğunu belirterek herhangi bir aday ismi belirtmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)