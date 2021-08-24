Sel felaketiyle birlikte 22 kişinin hayatını kaybettiği Tennessee eyaletine yardımlar henüz ulaşamayınca yerel şerif, 'dua edin' tavsiyesinde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Tennessee eyaletinde şiddetli yağışlar, sele neden oldu.

Yağışların ardından bölgede sel felaketi yaşandı.

22 kişinin hayatını kaybettiği bölgede eyalet yetkilileri, şiddetli yağışlar nedeniyle Waverly kentindeki otoyolda ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

YETKİLİLER BÖLGEYE HENÜZ YARDIM GÖTÜREMEDİ

Hickman, Houston ve Humphreys'te elektrik kesintileri yaşanırken, selin meydana geldiği bölgede yaşayanların zor durumda olduğu ve yardım yetiştirilemediği aktarıldı.

BÖLGEDEKİ MAĞDURİYETİ AKTARDI

CNN Türk'te bölgedeki son durumları aktaran CNN International Muhabiri Camila Bernal, bölgeye henüz yeterli yardımların götürülemediğini ve vatandaşların yardıma ihtiyacı olduğunu aktardı.

ABD'deki sel felaketinde bölgede bulunanlar yardım bekliyor VİDEO



"YEREL ŞERİF 'DUA EDİN, SABREDİN' DEDİ"

Yerel şerifin vatandaşlara sadece dua etmelerini ve sabretmelerini söylediğini aktaran Bernal, "Burada yapılması gereken hala çok fazla şey var. Yetkililerden haber bekliyoruz. İnsanlar burada kaybolan kişileri bulacaklarını umuyor. Burada barınaklar kuruldu. İnsanlar şimdilik barınaklara gidiyor ve buradaki kalp kırıklığını ifade etmek çok zor.

"BU TOPLULUĞUN TOPARLANMASI ÇOK UZUN SÜRECEK"

Sadece bölge sakinlerini değil, bölgedekileri de etkileyen sorun bu. Çok ufak bir bölge olduğu için herkes birbiriyle bağlantılı ve yerel şerif 'dua edin, sabredin' dedi sadece insanlara. Çünkü bu topluluğun toparlanması çok uzun sürecek. Temizliğin nasıl yapılacağını, işlerin nasıl normale döneceğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.