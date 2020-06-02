En Son Haber

ABD'de siyahi George Floyd'un polis gözaltısında ölmesinin ardından başlayan şiddet olayları, Kanada'da da baş gösterdi.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis gözaltısında boğularak ölmesi sonrası başlayan protestolar şiddet olaylarına dönüştü ve ülkenin birçok eyaletine yayıldı.

ABD'deki protestolara dünyanın farklı ülkelerinde de destek verilirken, bazı ülkelerdeki gösteriler de şiddet olaylarına dönüştü.

ABD'deki şiddet olayları Kanada'ya sıçradı

ŞİDDET OLAYLARI KANADA'YA SIÇRADI

Kanada'nın Qubec eyaletine bağlı Montreal kentindeki protestolarda göstericiler, polisle çatışmaya başladı. Bazı göstericiler de polis ekiplerinin geçişini engellemek için barikatlar kurdu.