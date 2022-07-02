ABD'deki silahlı saldırıda 2 kişi öldü

ABD'nin Teksas eyaletinde dün akşam yaşanan silahlı saldırıda vurulan 2 gencin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Teksas eyaletinde dün bir apartman kompleksinde silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Harris İlçe Şerifi Ed Gonzales, saldırıda 3 kişinin vurulduğunu duyurdu.

2 siyahi genç hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 17 yaşlarındaki 2 siyahi genç hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre Gonzales, 1 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, bazı şüphelilerin gözaltına alındığını belirtti.