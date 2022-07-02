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ABD'deki silahlı saldırıda 2 kişi öldü
ABD'nin Teksas eyaletinde dün akşam yaşanan silahlı saldırıda vurulan 2 gencin hayatını kaybettiği bildirildi.
- 02.07.2022 - 23:16
ABD'nin Teksas eyaletinde dün bir apartman kompleksinde silahlı saldırı meydana geldi.
Saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Harris İlçe Şerifi Ed Gonzales, saldırıda 3 kişinin vurulduğunu duyurdu.
2 siyahi genç hayatını kaybetti
Hastaneye kaldırılan yaralılardan 17 yaşlarındaki 2 siyahi genç hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre Gonzales, 1 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, bazı şüphelilerin gözaltına alındığını belirtti.