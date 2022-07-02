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    ABD'deki silahlı saldırıda 2 kişi öldü

    ABD'nin Teksas eyaletinde dün akşam yaşanan silahlı saldırıda vurulan 2 gencin hayatını kaybettiği bildirildi.
    • 02.07.2022 - 23:16
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    ABD'deki silahlı saldırıda 2 kişi öldü

    ABD'nin Teksas eyaletinde dün bir apartman kompleksinde silahlı saldırı meydana geldi.

    Saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Harris İlçe Şerifi Ed Gonzales, saldırıda 3 kişinin vurulduğunu duyurdu.

    2 siyahi genç hayatını kaybetti

    Hastaneye kaldırılan yaralılardan 17 yaşlarındaki 2 siyahi genç hayatını kaybetti.

    AA'da yer alan habere göre Gonzales, 1 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, bazı şüphelilerin gözaltına alındığını belirtti.

    ABD deki silahlı saldırıda 2 kişi öldü #1


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